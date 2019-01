„Duitsland twijfelt over Huawei-apparatuur”

De Duitse overheid twijfelt of het Chinese Huawei apparatuur mag leveren aan bedrijven voor 5G-netwerken, bericht de Duitse zakenkrant Handelsblatt. Een beslissing daarover is echter nog niet genomen.

Strengere veiligheidseisen zouden gebruikt kunnen worden als mogelijke maatregelen tegen Huawei, maar ook andere opties worden nog overwogen. Zo zou de telecommunicatiewet kunnen worden aangepast als laatste redmiddel.

Telecombedrijven gaan binnenkort de nieuwe, snellere netwerken voor mobiele telefonie aanleggen en Huawei is een van de belangrijkste leveranciers. Het bedrijf wordt echter regelmatig in verband gebracht met spionage voor de Chinese overheid. In onder meer de Verenigde Staten en Australië is apparatuur van het merk al verboden vanwege gevaar voor de nationale veiligheid.

De Chinezen zijn de marktleider op het gebied van netwerkapparatuur. Andere grote spelers zijn het Zweedse Ericsson en het Finse Nokia.