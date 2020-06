Duitsland stimuleert economie met lagere btw

De Duitse regeringscoalitie is een pakket maatregelen overeengekomen ter waarde van 130 miljard euro om de economie te stimuleren. Tot het einde van het jaar gaat onder meer de btw omlaag. Ook komt er geld voor families en krijgen bedrijven belastingverlichting. Gemeentes kunnen ook extra steun verwachten.

Verder komt de regering met hogere subsidies voor de aankoop van elektrische auto’s. CDU en SPD besloten geen aankoopsubsidie voor auto’s die op benzine of diesel rijden in te stellen, zelfs als die zuinig zijn.

Duitsland stelde eerder al voor meer dan 1,2 biljoen euro, dat is 1200 miljard euro, beschikbaar om de economie te steunen. Dat bedrag is het hoogste van alle landen in de Europese Unie. Desondanks liep de werkloosheid op naar het hoogste niveau sinds 2015.

De onderhandelingen over het nieuwe steunpakket verliepen moeizaam. Waar de coalitiepartijen eerder nog eensgezind waren, hadden beide andere verlangens voor dit pakket nu de acute dreiging voor ondernemingen geweken lijkt. De sociaaldemoratische SPD wilde dat de regering meer geld uitgaf om met name werknemers en families te helpen, terwijl de christendemocraten van de CDU juist de hoeveelheid nieuwe schulden beperkt wilden houden. Zij wilden dat de steun vooral werd ingezet om bedrijven weer te laten investeren.