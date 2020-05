Duitsland redt Lufthansa door groot belang te nemen in bedrijf

De Duitse overheid redt Lufthansa door een belang van 20 procent te nemen in de luchtvaartreus. Met de reddingsactie is in totaal zo’n 9 miljard euro gemoeid. Lufthansa is net als andere luchtvaartmaatschappijen flink in de problemen gekomen door de coronacrisis.

Voor het verkrijgen van de deelneming telt de Duitse overheid in eerste instantie ongeveer 6 miljard euro neer. De staat steunt ook een driejarige lening van 3 miljard euro. Mocht het concern later nog te maken krijgen met een vijandige overnamepoging dan kan Duitsland zijn grip op Lufthansa nog versterken, is tevens afgesproken. In dat geval mag het belang van Berlijn worden opgevoerd tot net iets meer dan 25 procent van de aandelen.

De Duitse regering en Lufthansa steggelden al weken over de noodsteun voor de geplaagde onderneming. Door de crisis houdt Lufthansa een groot deel van zijn vloot noodgedwongen aan de grond, met uitzondering van de vrachtvluchten. Ondertussen lopen de vaste kosten door en dreigt het geld van de onderneming op te raken. Bij de Lufthansa Group werken in totaal zo’n 138.000 mensen. De banen van tienduizenden werknemers staan op de tocht. De Duitse regering had eerder al als crisismaatregel besloten om, indien nodig, een belang te nemen in belangrijke bedrijven.