‘Duitsland geeft tot einde volgend jaar loonsteun’

Duitsland verlengt een programma waarbij bedrijven hulp kunnen krijgen voor het betalen van salarissen tot het einde van volgend jaar. Met die stap wil de regering in Berlijn voorkomen dat bedrijven werknemers gaan ontslaan tijdens het herstel van de coronacrisis. Een ingewijde van coalitiepartij SPD liet dat aan persbureau Bloomberg weten.

De loonsteun was oorspronkelijk bedoeld voor een jaar. Met de coronahulp kunnen bedrijven het leeuwendeel van de salariskosten betalen. In juli werden de lonen van circa 5,6 miljoen Duitsers betaald met hulp van de subsidies. In mei ging dat nog op voor 7 miljoen Duitsers, becijferde het economisch onderzoeksinstituut Ifo.

Door de verlenging van het programma kunnen bedrijven personeel in dienst houden, waarmee een ontslaggolf en een forse afname in de consumentenuitgaven wordt voorkomen. Tijdens de financiële crisis in 2008 en 2009 gebruikte Duitsland een vergelijkbaar systeem.