„Duitsland denkt aan nieuwe stappen tegen VW”

Het Duitse ministerie van Transport wil een nieuwe procedure beginnen tegen automaker Volkswagen in het sjoemeldieseldossier. Dat meldt Bild am Sonntag op basis van ingewijden.

Het ministerie verzocht de openbaar aanklager in Braunschweig om toegang tot het dossier over Volkswagen. Op basis van dat dossier kreeg VW in juni een boete van 1 miljard euro opgelegd. De aanklagers weigerden het verzoek van het ministerie.

Volkswagen raakte in 2015 betrokken bij een schandaal rond dieselmotoren. Die waren door de automaker voorzien van speciale software waardoor ze in testsituaties aan milieu-eisen voldeden. In de praktijk bleken ze echter veel vervuilender. VW trok al tientallen miljarden uit voor schikkingen, boetes en schadevergoedingen als gevolg van het schandaal.