Duitsland betaalt rekening Nederlandse coronapatiënten

Duitsland dekt definitief de kosten voor coronapatiënten uit Nederland en andere EU-lidstaten die in Duitsland behandeld zijn, vertellen woordvoerders van de Duitse en Nederlandse ministeries van Volksgezondheid in gesprek met NU.nl.

Tijdens de coronapandemie nam Duitsland maandenlang de zorg over van 58 Covid-19-patiënten, omdat de intensivecareafdelingen in Nederland overvol dreigden te raken. Het gros van de Nederlandse patiënten (48) werd opgevangen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst.

Medio april gaf de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn al aan dat zijn land ook wilde opdraaien voor de zorgkosten. Duitsland ving ook Italiaanse, Franse, Spaanse en Belgische patiënten op, en vermoedde dat in totaal zo'n 20 miljoen euro aan zorg is verleend aan buitenlandse patiënten.

Een formeel aanbod voor de kostendekking bleef echter maandenlang uit, maar is recentelijk naar de EU-lidstaten verstuurd. Er moest voor september gereageerd worden, maar Nederland heeft dat aanbod al officieel geaccepteerd. Het is nog niet duidelijk of andere landen al gereageerd hebben.