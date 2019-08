Duitsers kopen toilethygiëne-specialist Vendor

De Brabantse toilethygiëne-specialist Vendor komt in Duitse handen. Het internationaal opererende CWS Group, dat zich naast toilethygiëne bezighoudt met vloerverzorging, bedrijfskleding en activiteiten op het gebied van brandveiligheid, neemt Vendor over van investeerder Egeria.

Een overnamesom werd niet gemeld. Vendor, dat bijna 200 medewerkers telt, was vorig jaar goed voor een omzet van 40 miljoen euro. Het bedrijf uit Tilburg heeft ook vestigingen in België, Duitsland en Zwitserland. Daarnaast exporteert Vendor producten naar verschillende landen. Bij CWS werken 10.600 mensen verdeeld over zestien landen. He Duitse bedrijf draaide in 2018 een omzet van 1,1 miljard euro.

CWS verstevigt naar eigen zeggen door de overname zijn leidende positie in de Benelux. De verwachting is dat de deal begin september wordt afgerond, onder voorbehoud van gebruikelijke goedkeuringen.