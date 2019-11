Duitsers bereid tot Europese spaargarantie

Duitsland is toch bereid om verder te gaan met het opzetten van een Europese bankenunie en een Europees depositogarantiestelsel. Het gaat om een belangrijke stap, omdat de Duitsers zo’n brede garantie voor spaargeld eerder juist blokkeerden omdat sterke landen dan zwakke landen zouden moeten helpen.

De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz heeft in een ingezonden brief in zakenkrant Financial Times de Duitse eisen uiteengezet. De bewindsman benadrukt daarbij dat het „geen kleine stap” is voor een Duitser om open te staan voor een Europese spaargarantie.

In de eerste plaats moeten er volgens Scholz gemeenschappelijke regels komen voor als banken in de problemen komen. Verder eist hij dat de risico’s op falen van banken worden verkleind. Zo zou de blootstelling van banken aan de eigen nationale overheid beperkt moeten worden. Vooral dat laatste ligt in sommige landen gevoelig.