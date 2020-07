Duitse werkloosheid verder omhoog door crisis

De werkloosheid in Duitsland is vorige maand verder toegenomen vanwege de coronacrisis, al viel de stijging van het aantal werklozen veel minder sterk uit dan een maand eerder. Volgens het Duitse federale arbeidsbureau steeg in juni het aantal werklozen met 69.000 tot ruim 2,94 miljoen. In mei was nog sprake van een toename met een herziene 237.000 werklozen.

Het Duitse werkloosheidspercentage steeg naar 6,4 procent van 6,3 procent in mei. Dat is het hoogste niveau in bijna vijf jaar. De cijfers zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Economen hadden in doorsnee op een aanwas van het aantal werklozen in de grootste economie van Europa met 120.000 en een percentage van 6,5 procent gerekend.

Het arbeidsbureau stelt dat de stijging van de werkloosheid wordt afgeremd door de steunmaatregelen van de Duitse overheid zoals werktijdverkorting.

Het gerenommeerde Duitse economische onderzoeksinstituut Ifo liet weten dat de economie van Duitsland in de tweede helft waarschijnlijk stevig zal herstellen van de zware krimp in de eerste helft. Voor het derde kwartaal verwacht Ifo een groei met 6,9 procent en 3,8 procent in het vierde kwartaal. Die voorspelling is nog wel onzeker, stelt Ifo.

Over heel 2020 gaat Ifo uit van een krimp van de Duitse economie met 6,7 procent. In 2021 zou dan weer een plus van 6,4 procent te zien moeten zijn. Aan het einde van volgend jaar zou de economie weer op het niveau van 2019 moeten zijn, denkt Ifo.