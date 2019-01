Duitse telecompartijen naar rechter om 5G

Deutsche Telekom klaagt de telecomautoriteit van Duitsland aan wegens de voorwaarden die aan de veiling van 5G-frequenties zijn verbonden. Die zouden zo zwaar op de resultaten drukken dat het amper mogelijk is winst te draaien met de snellere internetverbindingen. Eerder stapten branchegenoten Vodafone Duitsland en Telefónica Deutschland al naar de rechter.

De Duitse toezichthouder Bundesnetzagentur verkoopt de rechten op bepaalde 5G-frequenties dit voorjaar per opbod. Ze eist onder meer dat de uiteindelijke kopers voor het einde van 2022 alle snelwegen en rijkswegen en 98 procent van alle huishoudens in Duitsland van internetverbindingen van minimaal 100 megabits per seconde voorzien. Volgens Deutsche Telekom gaan die eisen „veel verder dan wat redelijk is”, waardoor het moeilijk wordt 5G-investeringen terug te verdienen.

5G-netwerken bieden veel sneller mobiel internet dan 4G, de huidige snelste beschikbare standaard voor mobiel internet. Voor telecombedrijven is er daarom veel aan gelegen de rechten op de frequenties voor de internetverbindingen te krijgen.