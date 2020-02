Duitse sportreuzen voelen impact coronavirus in China

De Duitse sportartikelenproducenten Adidas en Puma voelen de negatieve impact van het nieuwe coronavirus op de verkopen in China omdat veel Chinese winkels zijn gesloten en bij winkels die wel open zijn er veel minder klanten over de vloer komen.

Adidas liet weten dat de verkoop in China sinds het Chinees Nieuwjaar met 85 procent is gekelderd. Adidas ziet ook zwakkere klantenaantallen in Japan en Zuid-Korea. Het bedrijf is van plan bij de publicatie van de jaarcijfers in maart met meer details te komen over de impact van het coronavirus op de resultaten.

Puma heeft meer dan de helft van zijn winkels in China gesloten en waarschuwde voor minder dan verwachte winsten dit jaar. Puma meldde dat de daling van de aantallen Chinese toeristen elders in Azië ook negatief uitpakt voor de verkoop. Topman Björn Gulden zei dat het nog moeilijk is om de exacte impact van het virus op de resultaten van het bedrijf in te schatten.

In heel 2019 zag Puma de verkoop met ruim 18 procent toenemen tot het recordniveau van 5,5 miljard euro, met een stijging van de nettowinst naar 262 miljoen euro.