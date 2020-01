Duitse reisbureaus staken reizen naar China

Drie Duitse reisbureaus staken voorlopig de reizen naar China vanwege het coronavrius. De ondernemingen DER Touristik, Gebeco en Studiosus stoppen er voorlopig mee. Dit besluit komt kort nadat het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken had geadviseerd reizen naar China indien mogelijk uit te stellen, berichtten Duitse media dinsdag.

De reisbureaus vergoeden de klanten die hun reis mislopen met geld of een andere reis. Volgens Reisbureau DER Touristik had nog niemand een reis naar China afgezegd, maar de klanten die een reis naar China hebben geboekt met een vertrekdatum tot en met 31 maart, is gevraagd die om te boeken. Bij Studiosus is dit tot half april en bij Gebeco tot eind april.