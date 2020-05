Duitse regering verbiedt werk via onderaannemers in slachthuizen

De Duitse regering gaat de inzet van personeel in slachthuizen via onderaannemers verbieden. Met de ingreep hoopt Berlijn paal en perk te stellen aan onveilige situaties. Een aantal slachthuizen in Duitsland is getroffen door uitbraken van het coronavirus onder personeel.

In slachthuizen werken veelal Oost-Europese arbeidsmigranten, die in veel gevallen officieel in dienst zijn van andere bedrijven dan vleesverwerkers zelf. Op die praktijk is al langer kritiek, omdat het onderbetaling en andere misstanden in de hand zou werken. Die kritiek zwol aan nadat honderden arbeiders van slachthuizen besmet raakten met het coronavirus.

Minister van Arbeid Hubertus Heil stelt nu dat het tijd is „om de sector op te schonen”. „De vleessector is een belangrijke sector, maar we kunnen geen bedrijfsmodel toestaan dat uitbuiting en de uitbreiding van pandemieën accepteert.”

De Duitse brancheorganisatie voor de vleesindustrie is tegen de maatregelen. Vleesverwerkers stellen dat het amper mogelijk is in Duitsland personeel te vinden voor slachthuizen. Onderaannemers zijn volgens hen daarom nodig voor het vinden van arbeiders in bijvoorbeeld Roemenië en Bulgarije.

In Nederland was er een uitbraak van corona onder 31 arbeidsmigranten die in Arnhem woonden. Het merendeel van hen werkte voor vleesverwerker Vion in Scherpenzeel.