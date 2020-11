Duitse regering moet compensatie voor kernstop opnieuw uitwerken

De Duitse overheid moet de financiële compensatieregeling voor energiebedrijven die hun kerncentrales moesten sluiten helemaal opnieuw uitwerken. Dat heeft het Duitse Constitutionele Hof bepaald. In 2011 besloot de Duitse regering dat alle kerncentrales in het land voor eind 2022 moesten worden ontmanteld na de ramp in het Japanse Fukushima.

Over de financiële tegemoetkoming voor grote energiebedrijven als E.ON, RWE en Vattenfall wordt al jaren strijd gevoerd in de rechtbanken. In eerdere uitspraken stelden Duitse rechters ook al dat de bedrijven schadeloos gesteld moesten worden voor investeringen die opeens waardeloos waren gemaakt door de verandering in het beleid. RWE verwacht bijvoorbeeld een compensatie van honderden miljoen euro’s te krijgen vanwege gemiste inkomsten.