‘Duitse regering bezit bewijs tegen Huawei’

De Duitse regering beschikt over bewijs dat telecomfabrikant Huawei samenwerkt met de Chinese veiligheidsdiensten. Dat schrijft althans de zakenkrant Handelsblatt, die zich baseert op een vertrouwelijk document van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie zou eind 2019 informatie hebben gekregen uit de Verenigde Staten die wijst op de samenwerking tussen het Chinese technologieconcern en veiligheidsdiensten van het land. In het document dat Handelsblatt heeft ingezien, wordt het bewijs een „smoking gun” genoemd, zonder dat er verder wordt ingegaan op de details van de bewijzen. Verder staat er dat „de betrouwbaarheid van Chinese ondernemingen omtrent de veiligheidseisen bij de aanleg van 5G-netwerken niet te garanderen is.”

Net zoals in andere landen ligt Huawei in Duitsland onder een vergrootglas, omdat het via achterdeurtjes in zijn technologie spionage mogelijk zou maken. De Verenigde Staten zetten het bedrijf al op een zwarte lijst, omdat het een bedreiging voor de nationale veiligheid zou zijn. Het bedrijf zelf ontkent pertinent mee te werken aan spionage.