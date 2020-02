Duitse rechter wijst schadeclaim om kartelvorming truckbouwers af

Transportbedrijven die een schadevergoeding wilden van truckbouwers die samen jarenlang een kartel vormden, hebben van een Duitse rechter nul op het rekest gekregen. De schadeclaims van 3200 transporteurs waren door een bedrijf opgekocht en dat mag volgens de Duitse wet niet, zegt de rechter. Dat systeem van het opkopen van schadeclaims was bedacht om gezamenlijk claims te kunnen indienen.

De 3200 transportbedrijven wilden samen 867 miljoen euro terugkrijgen van de truckmakers waaronder DAF. Zij stelden dat ze door het kartel te hoge prijzen hadden betaald voor vrachtwagens. Er loopt nog een zaak in München van hetzelfde bedrijf dat deze claims had opgekocht.

Ook in Nederland loopt nog een zaak tegen de zes leden van het kartel dat tussen 1997 en 2011 verboden prijsafspraken maakten. Branchevereniging TLN verwacht dat de claim hier op 4 miljard euro uitkomt omdat ook veel Franse bedrijven zich bij de Nederlandse claim hebben aangesloten. De wetgeving op dat vlak is hier namelijk gunstiger dan in Frankrijk.

De Europese Commissie legde DAF, Volvo/Renault, MAN, Daimler en Iveco eerder al gezamenlijk een boete van ruim 2,9 miljard euro op.