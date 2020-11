Duitse rechter mag zich buigen over ‘machtsmisbruik’ Booking.com

De Duitse rechter mag een oordeel vellen over de klacht van een Duitse hotelier dat Booking.com misbruik maakt van zijn macht als bemiddelaar tussen hoteliers en hun klanten. Ook al houdt het reserveringsplatform voor hotelovernachtingen kantoor in Amsterdam. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald.

Een Noord-Duitse hoteleigenaar was naar de rechter gestapt omdat het razendsnel gegroeide Booking.com misbruik zou maken van zijn marktmacht. Booking.com stelt volgens hotel Wikingerhof buitensporige eisen in zijn contract, maar hotels zijn zo van het platform afhankelijk dat ze daarmee wel moeten instemmen. De rechtbank meende echter de zaak misschien te moeten overlaten aan de rechtbank in Amsterdam, de thuisbasis van Booking.com. Die gaat over contractkwesties.

De klacht van Wikingerhof reikt echter verder dan dat, vindt het EU-hof. Daarom kan het hotel toch bij de Duitse rechter terecht.