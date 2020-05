Duitse pastaketen Vapiano verdwijnt niet uit Nederland

De Nederlandse restaurants van pizza- en pastaketen Vapiano, die minder dan een maand geleden failliet werden verklaard, verdwijnen niet uit ons land. Het lukte om voor de keten, die elf vestigingen in Nederland heeft, een doorstart te maken. Dat meldde de curator van de Nederlandse tak van het Duitse concern. Het is nog onduidelijk of alle vestigingen of alleen een deel daarvan blijft bestaan.

Begin mei verleende de rechtbank in Zutphen uitstel van betaling aan Vapiano Nederland. Dit was het directe gevolg van de faillissementsaanvraag van het Duitse moederbedrijf begin april en de gedwongen sluitingen vanwege Covid-19.

„Wij zijn ontzettend blij voor onze medewerkers en onze gasten dat Vapiano Nederland op een positieve manier door kan gaan. Wij danken alle betrokkenen voor hun inzet en vertrouwen”, aldus de woordvoerder van de keten.

De restaurants openen hun deuren binnenkort als de horeca op 1 juni mag opengaan. Volgens de woordvoerder gaat Vapiano nu zijn best doen om restaurants aan te passen aan de voorzorgsnormen die genomen moeten worden vanwege het coronavirus.