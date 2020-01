Duitse oud-minister wordt commissaris bij Deutsche Bank

De Duitse oud-minister Sigmar Gabriel is door Deutsche Bank genomineerd om plaats te nemen in de raad van commissarissen. De stap kan mogelijk gevoelig liggen omdat Gabriel lid is van de SPD, een partij die vergelijkbaar is met de Nederlandse PvdA.

Gabriel was van 2005 tot eind vorig jaar actief in de landelijke Duitse politiek. Eerst als lid van de Bondsdag en als minister van milieu, maar later ook als partijleider van de SPD, minister van Economie en Energie en minister van Buitenlandse Zaken. Eerder was Gabriel al premier van de Duitse deelstaat Nedersaksen.

De aandeelhouders van Deutsche Bank moeten nog wel akkoord gaan met de voordracht. Dat kan tijdens de komende aandeelhoudersvergadering van de bank.