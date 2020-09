Duitse oppositie wil parlementair onderzoek naar Wirecard

De Duitse oppositie wil een parlementair onderzoek naar de ineenstorting van Wirecard. Daarvoor moet een kwart van de leden van de Bondsdag instemmen en dat lijkt met de steun van de Groenen bereikt. In het onderzoek zal waarschijnlijk centraal staan wanneer de Duitse regering wist van onregelmatigheden en of niet te slap is ingegrepen bij het boekhoudschandaal van de Duitse betalingsverwerker.

Het parlementair onderzoek gaat maanden duren. De onderzoekscommissie kan getuigen en deskundigen oproepen en inzage vragen in dossiers. Toch zal het waarschijnlijk voor de zomer moeten worden afgerond, want in de herfst volgen verkiezingen.

De rechtbank van München heeft een vaste curator aangesteld om het faillissement van Wirecard af te handelen. In juni werd bekend dat er bijna 2 miljard euro op de balans kwijt was en dat dit bedrag mogelijk nooit had bestaan. Daarnaast had het bedrijf 3,5 miljard euro aan schulden. Het gaat om een van de grootste fraudegevallen in de moderne Duitse geschiedenis. Oud-topman Markus Braun en andere voormalige bestuurders van Wirecard zijn gearresteerd op verdenking van onder meer witwassen, boekhoudfraude en vervalsing.