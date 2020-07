Duitse minister Scholz wist al lang van problemen bij Wirecard

De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz wist al in februari 2019 van mogelijke marktmanipulatie bij betalingsverwerker Wirecard. Hij werd daar anderhalf jaar voor de teloorgang van het bedrijf over geïnformeerd door de Duitse beurstoezichthouder BaFin. Dat meldt persbureau Bloomberg, die documenten van het ministerie inzag.

In de documenten staat onder meer dat BaFin aan Scholz liet weten de misstanden bij Wirecard tot op de bodem uit te zoeken omdat er vermoedens waren van marktmanipulatie. Scholz heeft altijd ontkend direct betrokken te zijn bij de schandalen rond de Duitse betalingsverwerker.

Eerder deze maand zei Scholz dat hij veranderingen wil doorvoeren bij de toezichthouder BaFin na het boekhoudschandaal bij Wirecard. Er was onvoldoende toezicht en daardoor kon er miljardenfraude worden gepleegd. De minister van Financiën zei toen dat er volgens hem volledige helderheid moest komen over wat er fout gegaan is bij de rol van de beurswaakhond bij Wirecard, dat faillissement heeft aangevraagd.