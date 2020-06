Duitse marktwaakhond onder vuur door kwestie-Wirecard

De Duitse financiële waakhond BaFin ligt onder vuur vanwege de problemen bij Wirecard. Mogelijk zijn fouten gemaakt op het toezicht bij het betalingsbedrijf, dat gebukt gaat onder een groot fraudeschandaal. Vanuit de Europese Unie is om opheldering gevraagd over de gebeurtenissen die hebben geleid tot de ineenstorting van het betaalbedrijf.

Wirecard vroeg eerder deze week uitstel van betaling aan omdat het bedrijf niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. De onderneming gaat gebukt onder hoge schulden. Eind vorige week werd bekend dat er een kleine 2 miljard euro kwijt was. Deze week stelde het bedrijf dat dit geld mogelijk nooit heeft bestaan en trok het zijn financiële publicaties van de afgelopen jaren in. De lang zittende topman Markus Braun werd gearresteerd op verdenking van fraude. Inmiddels is hij op borg vrijgekomen.

De Europese Commissie heeft de Europese marktwaakhond ESMA gevraagd te onderzoeken of de toezichthouder juist heeft gereageerd op de vermeende onjuistheden. Het gaat dan ook om het verslag van accountant KPMG.