Duitse internetbank vertrekt uit Groot-Brittannië vanwege brexit

De Duitse internetbank N26 keert zijn klanten in het Verenigd Koninkrijk de rug toe in verband met de brexit. Alle Britse rekeningen worden gesloten, omdat het fintechbedrijf in het land straks niet langer gebruik kan maken van zijn Europese bankvergunning.

N26, dat opereert vanuit Berlijn, was pas sinds 2018 actief in Groot-Brittannië. Destijds noemde topman Valentin Stalf het nog een vanzelfsprekendheid om naar het Verenigd Koninkrijk te gaan. Vorig jaar kwamen er op een gegeven moment zo’n duizend Britse klanten per dag bij. N26 heeft nu ongeveer 5 miljoen klanten verspreid over heel Europa.

Volgens internationale media is N26 tot nu toe de enige Europese bank die zo’n rigoureuze stap heeft genomen vanwege de brexit. De Nederlandse digitale bank Bunq heeft al laten weten gewoon in Groot-Brittannië actief te blijven. „Op basis van de huidige regels en voorschriften zien we geen wettelijke reden om het Verenigd Koninkrijk te verlaten”, stelde Bunq-oprichter en topman Ali Niknam in een reactie.