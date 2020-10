Duitse industriële productie krimpt onverwacht weer iets

De productie van de Duitse industrie is in augustus tegen de verwachting in licht gekrompen. Daarmee komt het eerder ingezette herstel van de industrie in de grootste economie van Europa tot stilstand, komt naar voren uit gegevens van het Duitse federale statistiekbureau.

De productie zakte in augustus 0,2 procent terug in vergelijking met juli, waar economen in doorsnee op een toename van 1,5 procent gerekend hadden. Wel is het groeicijfer voor de maand ervoor iets opwaarts bijgesteld. In juli groeide de industriële productie volgens een herzien cijfer nog met 1,4 procent. Voor deze maand was eerder een plus van 1,2 procent gemeld.

Volgens het statistiekbureau ging de productie in de Duitse auto-industrie in augustus met 12,5 procent omlaag op maandbasis, na een stijging met 8,9 procent in juli. Door de coronacrisis is de verkoop van nieuwe auto’s flink ingezakt dus schroeven Duitse autobouwers hun productie terug. Daarnaast kan ook de zomervakantie voor personeel van autofabrikanten een rol hebben gespeeld bij de lagere productie.

De productie in de Duitse autosector ligt momenteel nog altijd een kwart lager dan in februari, voordat de coronacrisis echt losbarstte in Duitsland.

ING-econoom Carsten Brzeski schrijft in een reactie dat de cijfers een teleurstelling zijn, na de sterke maanden mei en juni. Volgens hem heeft het herstel van de Duitse industrie moeite om verder aan tempo te winnen.