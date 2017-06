Duitse Groenen willen minder zondagsarbeid

De Groenen in de Duitse deelstaat Nedersaksen pleiten ervoor de activiteiten van webshops en callcenters op zondag terug te dringen. Het voorstel is ingegeven door sociale motieven.

Dat meldde deze week het persbureau Deutsche Presseagentur (DPA). Het christelijke principe van zondagrust speelt voor genoemde politieke partij geen rol. Het gaat er haar om dat werknemers op zondag zo veel mogelijk worden ontzien.

De initiatiefnemers willen hun standpunt vastleggen in het verkiezingsprogramma voor de deelstaatverkiezingen in Nedersaksen. Die vinden begin volgend jaar plaats. Zaterdag vergadert de partij in de stad Wolfenbüttel. Dan zal door de aanwezige leden over een amendement van de vermelde strekking worden gestemd.

Wat de Groenen betreft kunnen consumenten op zondag gewoon bestellingen blijven doen bij de internetwinkels, maar de afhandeling van de orders zou pas moeten plaatsvinden op maandag. „Wij willen de zondag verdedigen. Werknemers moeten niet het hele weekend beschikbaar hoeven te zijn”, zegt regionaal partijleider Stefan Körner. Een ander argument voor de beoogde regelgeving is dat op die manier een gelijk speelveld wordt gecreëerd tussen de onlinebedrijven en de gewone, fysieke winkels.

Grote warenhuizen in Duitsland als Kaufhof en Karstadt zijn juist een actie begonnen om hun filialen vaker op zondag te openen. Zij willen individuele bedrijven wel de mogelijkheid geven om hun beleid op dit punt naar eigen inzicht te regelen.