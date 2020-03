Duitse faillissementsregels versoepeld om coronavirus

De Duitse regering versoepelt de regels rond de aanvraag van een faillissement door bedrijven in verband met de uitbraak van het coronavirus. Daarmee moet worden voorkomen dat bedrijven onnodig failliet gaan door de coronacrisis.

Bedrijven hoeven niet al binnen drie weken faillissement aan te vragen als ze niet kunnen voldoen aan een betalingsverplichting. Het ministerie van Justitie heeft de regels die dat voorschrijven tot eind september opgeschort.

„We willen voorkomen dat bedrijven faillissement aanvragen omdat overheidssteun niet op tijd is gekomen”, verklaarde justitieminister Christine Lambrecht. „De reguliere termijn van drie weken is te kort voor deze zaken.” De minister verwees naar vergelijkbare regelingen bij grote overstromingen in Duitsland in het verleden.