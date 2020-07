Duitse fabrieksorders tonen herstel

De fabrieksorders in Duitsland zijn in mei flink toegenomen. Daarmee herstelde deze belangrijke economische graadmeter volgens het Duitse federale statistiekbureau na een forse keldering in de voorgaande periode.

De orders vielen 10,4 procent hoger uit dan in de voorgaande maand. Economen hadden het herstel van mei al enigszins zien aankomen. Ze gingen in doorsnee eigenlijk zelfs uit van een sterkere toename, van 15,4 procent.

In april was volgens een herziene raming nog sprake van een afname op maandbasis van 26,2 procent. Dat komt neer op een iets grotere daling dan eerder gemeld. Het ging tevens om de sterkste krimp sinds het begin van de metingen in 1991.

Door de coronacrisis fluctueren de maandcijfers voor de fabrieksorders flink. Maar vergeleken met een jaar eerder liggen de cijfers in Duitsland nog altijd aanzienlijke lager. Duitse fabrieken lagen een tijd veelal stil vanwege de lockdown en ook winkels bleven gesloten. Volgens een reactie van het Duitse ministerie van Economische Zaken suggereren de nieuwe gegevens dat de industriële recessie haar dieptepunt voorbij is. Maar tegelijk lijkt het er op dat het inhaalproces nog lang gaat duren, aldus de beleidsmakers.