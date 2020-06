Duitse fabrieksorders in april nog verder onder druk

De fabrieksorders in Duitsland zijn in april als gevolg van de coronacrisis gekelderd ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau. In maart daalden de fabrieksorders ook al flink.

De orders vielen in april 25,8 procent lager uit. Dat is de sterkste krimp sinds het begin van de metingen in 1991, aldus het statistiekbureau. De daling was bovendien sterker dan verwacht want economen hadden in doorsnee op een afname met 19,9 procent gerekend. In maart namen de orders met een herziene 15 procent af. Eerder was voor die maand een neergang van 15,6 procent gemeld.

Duitse fabrieken lagen veelal stil vanwege de lockdown en ook winkels bleven gesloten. Dat leidde tot een daling van de binnenlandse orders met 22,3 procent. Vanuit het buitenland, waar ook in veel landen een groot deel van de economie stillag, kwamen 28,1 procent minder orders. De daling vanuit de eurozone bedroeg zelfs ruim 30 procent.