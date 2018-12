Duitse export toont herstel

De export van Duitsland is in oktober gestegen, na de daling een maand eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau.

De export steeg met 0,7 procent op maandbasis. In september kromp de uitvoer van de grootste economie van Europa nog met 0,8 procent, vooral door de wereldwijde handelsspanningen en productieverstoringen in de Duitse auto-industrie. Economen hadden in doorsnee voor oktober een exportgroei met 0,4 procent voorspeld.

De Duitse import klom met 1,3 procent. Hier was een maand eerder sprake van een daling met 0,4 procent.