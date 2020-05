Duitse export scherp gedaald door coronacrisis

De goederenexport van Duitsland is in maart met 11,8 procent gekrompen ten opzichte van februari onder druk van de coronacrisis. Dat maakte het Duitse federale statistiekbureau bekend.

Het is volgens het statistiekbureau de grootste exportkrimp op maandbasis sinds het begin van de metingen in 1990. Economen hadden in doorsnee op een daling met 5 procent gerekend. In februari steeg de export van de grootste economie van Europa nog met een herziene 1,2 procent.

De Duitse import nam in maart met 5,1 procent af. Dat is de grootste afname sinds 2009.

Door de crisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan werden veel Duitse bedrijven gesloten, terwijl ook Duitse exportmarkten in Europa op slot gingen.