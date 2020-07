Duitse export krabbelt op na coronadip

De Duitse export is in mei met bijna een tiende aangetrokken vergeleken met de voorgaande maand. Daarmee krabbelde de uitvoer van de grootste economie van Europa op, nadat deze in maart en april flink was ingezakt als gevolg van de coronacrisis.

De oosterburen voerden in mei 9 procent meer uit. Dat is wel minder dan economen hadden verwacht. Zij gingen in doorsnee uit van een herstel met 14 procent. Ook de import steeg met een plus van 3,5 procent minder sterk dan voorzien.

In april zakte de Duitse uitvoer nog met 24 procent. In maart was al sprake van een daling van bijna 12 procent. Het ging volgens het statistiekbureau om de grootste exportdalingen op maandbasis sinds het begin van de metingen in 1990. Door de crisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan, werden veel Duitse bedrijven gesloten terwijl ook Duitse exportmarkten elders in Europa op slot gingen.