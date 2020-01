Duitse economie worstelt met verlies van banen

De Duitse economie kreeg in het slot van vorig jaar te maken met een verlies van banen en met hogere prijzen. Dat valt op te maken uit nieuwe cijfers over de grootste economie van Europa. Het jaar 2019 zal vooral worden herinnerd als een jaar waarin de Duitse industrie zware tijden beleefde, die de sterk op consumenten gerichte economie mogelijk ondermijnt.

De inflatie kwam in december uit op 1,5 procent op jaarbasis, zo meldde het Duitse federale statistiekbureau op basis van een voorlopig cijfer. Dat was een maand eerder 1,2 procent. Ondanks de stijging van de inflatie was de gemiddelde prijsstijging nog altijd onder de 2 procent die de Europese Centrale Bank (ECB) als doel heeft.

Verder werd bekend dat het aantal banen in de slotmaand van 2019 met 8000 was teruggelopen. Dat was twee keer meer dan waarmee in de markt alom rekening was gehouden.

De Duitse economie bevindt zich volgens kenners op een kritiek punt. Overheids- en consumentenbestedingen zijn onvoldoende om te compenseren voor de malaise in de industrie en dan met name in de autosector. Dat laatste wakkert de zorgen aan over banenverlies in fabrieken, waarmee gezinsinkomens onder druk kunnen komen te staan. Mogelijk wordt daardoor ook de dienstensector geraakt.