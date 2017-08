Duitse economie verder gegroeid

De economie van Duitsland is in het tweede kwartaal verder gegroeid. Volgens voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau ging de grootste economie van Europa met 0,6 procent vooruit ten opzichte van een kwartaal eerder.

Economen hadden in doorsnee verwacht dat de Duitse economie in april, mei en juni met 0,7 procent in omvang zou toenemen. In het eerste kwartaal trok de economie van de oosterburen nog met een herziene 0,7 procent aan. Eerder werd de economische groei voor die periode geschat op 0,6 procent.