‘Duitse economie moet eind 2022 zijn hersteld’

De Duitse economie moet in de tweede helft van 2022 hersteld zijn van de coronacrisis. „Er is licht aan het einde van de tunnel”, heeft de Duitse minister van Economie Peter Altmaier gezegd. Hij verwacht dat de Duitse economie in de tweede helft van dit jaar weer gaat groeien maar dat het dieptepunt nog niet is bereikt.

In het eerste kwartaal van dit jaar is de Duitse economie met 2,2 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Met twee kwartalen van krimp op rij is het land daarmee in een economische recessie beland. De verwachting is dat het tweede kwartaal van 2020 nog moeilijker wordt omdat dan het volledige effect van de lockdownmaatregelen gevoeld zal worden.

Woensdag is bekendgemaakt dat de Duitse regering een pakket maatregelen is overeengekomen ter waarde van 130 miljard euro om de economie te stimuleren. Tot het einde van het jaar gaat onder meer de btw omlaag. Ook komt er geld voor families en krijgen bedrijven belastingverlichting. Volgens Altmaier is dit het grootste steunpakket sinds de oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland in 1949.