Duitse economie krimpt definitief met 2,2 procent

De Duitse economie is in het eerste kwartaal definitief met 2,2 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Oorzaak van de neergang is de coronacrisis. Het Duitse federale statistiekbureau bevestigde met de definitieve cijfers de eerder uitgebrachte voorlopige ramingen.

Het krimpcijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. In het vierde kwartaal van 2019 kromp het bruto binnenlands product van de grootste economie van Europa met 0,1 procent, waardoor de Duitse economie officieel in een recessie verkeert. Het statistiekbureau meldde eerder al dat de krimp de grootste was sinds de financiële crisis van 2009.

De uitgaven van consumenten namen met 3,2 procent af. Die afname was de grootste ooit gemeten. Vanwege de onzekerheid en de sluiting van veel winkels en horecagelegenheden, hielden Duitsers de hand op de knip. De overheidsbestedingen stegen met 0,2 procent.

Verwacht wordt dat de Duitse economie in het tweede kwartaal een veel zwaardere klap krijgt. In het eerste kwartaal waren slechts een paar weken coronamaatregelen van kracht. Om de negatieve impact van de crisis op de economie tegen te gaan, heeft de Duitse overheid omvangrijke steunpakketten voor bedrijven aangekondigd.