Duitse economie groeit iets sterker

De economie van Duitsland is in het tweede kwartaal iets sterker gegroeid dan in de voorgaande periode. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau.

Volgens het statistiekbureau kwam de groei uit op 0,5 procent, tegen een bijgestelde 0,4 procent in de eerste drie maanden van dit jaar. Economen hadden in doorsnee op een vooruitgang met 0,4 procent gerekend. Op jaarbasis ging de grootste economie van Europa met 2 procent vooruit, tegen 2,1 procent in de voorgaande periode.

De groei van de economie werd gestuwd door de hogere bestedingen van consumenten en de overheid, net als de licht gestegen investeringen door bedrijven. Daarnaast nam de Duitse import sterker toe dan de export.

Verder werd gemeld dat de Duitse inflatie in juli is uitgekomen op 2 procent op jaarbasis, tegen 2,1 procent in juni. Dat cijfer komt overeen met een voorlopige raming van het statistiekbureau. Op maandbasis gingen de Duitse consumentenprijzen met 0,3 procent vooruit.