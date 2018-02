De economie van Duitsland is in het vierde kwartaal minder hard gegroeid dan de voorgaande periode. Volgens voorlopige cijfers van het federale statistiekbureau ging de grootste economie van Europa met 0,6 procent vooruit, tegen een plus van 0,8 procent in het derde kwartaal.

Het groeicijfer van de economie was conform de verwachtingen van economen. Op jaarbasis groeide de Duitse economie met 2,3 procent. Dat was een jaar eerder nog 1,3 procent.