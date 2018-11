Duits onderzoek naar Facebook bijna afgerond

Duitsland heeft een onderzoek naar mogelijk privacyschendingen door Facebook bijna afgerond. Het federale kartelbureau verwacht dit begin 2019 af te ronden, zo werd donderdag in Brussel bekendgemaakt. Dan volgt mogelijk ook een beslissing. Het onderzoek naar Facebook in Duitsland zou in eerste instantie nog dit jaar worden afgerond.

Mogelijk heeft Facebook zich in Duitsland schuldig gemaakt aan machtsmisbruik. In Belgiƫ, Frankrijk en Oostenrijk werden eerder ook al klachten ingediend tegen Facebook.

Het concern, maar ook andere techreuzen, lopen in meer landen op tegen overtredingen van de Europese privacyregels. Volgens de klagers dwingen de internetbedrijven gebruikers in te stemmen met nieuw privacybeleid.