Duits onderzoek naar ABN in CumEx-kwestie

De Duitse autoriteiten onderzoeken verdachte aandelentransacties van ABN AMRO en andere financiële instellingen. Het gaat daarbij om transacties van vóór 2012, zegt die Nederlandse bank. Het gaat om zogenoemde CumEx-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvragen. Daardoor lopen belastingdiensten geld mis.

De bank zegt dat deze transacties werden gedaan door ABN AMRO en enkele dochtermaatschappijen. Die dochters zijn in mei 2010 aan het management verkocht. ABN AMRO heeft de activiteiten inmiddels gestaakt.

ABN AMRO zegt zelf contact te hebben gezocht met de Duitse officieren van justitie in Frankfurt en Keulen. Dat gebeurde in 2016 en 2017. Ook zijn verplichtingen aan de Duitse belastingdienst voldaan. De bank heeft dan ook geen geld opzijgezet voor achterstallige belastingclaims, wel houdt ABN AMRO rekening met eventuele juridische kosten. De omvang daarvan is niet bekend.

Eerder donderdag berichtte Follow the Money dat ABN AMRO zeker tot februari 2016 betrokken was bij frauduleuze dividendarbitrage. Follow the Money maakt deel uit van het internationale onderzoeksjournalistieke samenwerkingsverband The CumEx Files. Het ministerie van Financiën zou van de mogelijk frauduleuze transacties hebben geweten, maar niets hebben gedaan en ook toenmalig minister Jeroen Dijsselbloem niet hebben ingelicht. ABN AMRO was toen al jaren genationaliseerd.