Duits ondernemersvertrouwen herstelt iets

Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in mei iets hersteld. Dat meldde het vooraanstaande onderzoeksinstituut Ifo, nadat in april het ondernemersvertrouwen een absoluut dieptepunt had bereikt.

De vertrouwensindex van Ifo kwam voor mei uit op een stand van 79,5 tegen een herziene score van 74,2 in april. Dat was nog iets lager dan de 74,3 die eerder was gemeld. Economen hadden voor mei op een herstel tot 78,5 gerekend.

„Het sentiment onder Duitse ondernemers is iets hersteld na een aantal catastrofale maanden”, vatte Ifo-president Clemens Fuest de cijfers samen. Desondanks zijn volgens Fuest „veel bedrijven nog pessimistisch gestemd”. Het voorzichtig afbouwen van de coronamaatregelen „biedt wat hoop”.

ING-hoofdeconoom Carsten Brzeski constateert dat Duitsland niet op weg lijkt naar een snel herstel. Duitse ondernemers zijn nog pessimistischer geworden over de huidige stand van de economie, maar zien wel weer vaker gunstige vooruitzichten, wat het totale beeld wat positiever maakte. Hoewel de eerste tekenen van herstel zich beginnen te vertonen, moeten we volgens Brzeski afwachten wat de blijvende schade aan de economie zal zijn.