Duits ondernemersvertrouwen gekelderd door coronacrisis

Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is onder druk van de coronacris in maart nog sterker gekelderd dan eerder werd aangenomen. Dat meldde het vooraanstaande onderzoeksinstituut Ifo op basis van een definitief cijfer.

De vertrouwensindex van Ifo kwam uit op een definitieve stand van 86,1, tegen 96 in februari. Bij een voorlopige raming vorige week werd een niveau van 87,7 gemeld. Het is de sterkste daling die is gemeten sinds 1990, toen de Duitse hereniging plaatsvond. De graadmeter staat nu op het laagste niveau sinds 2009.

Ifo-president Clemens Fuest verklaarde dat de Duitse economie, de grootste van Europa, „in shock verkeert” door de crisis. Duitse ondernemers zijn volgens hem nog nooit zo somber geweest over de toekomst.

Door de uitbraak en de maatregelen om het virus tegen te gaan, liggen veel bedrijven en winkels in Duitsland plat. Het Ifo-instituut vreest dat de economische schade voor het land in de honderden miljarden gaat lopen, met een zeer diepe recessie dit jaar.

Om de crisis het hoofd te bieden maakt Berlijn 750 miljard euro aan noodsteun voor bedrijven vrij. Ook worden andere maatregelen getroffen om de schade van de virusuitbraak voor Duitsland te verzachten.

De Ifo-index geldt als een van de belangrijkste conjunctuurbarometers van Duitsland, samen met de graadmeter van onderzoeksinstituut ZEW voor het vertrouwen van beleggers en analisten in de economie. Die ZEW-index liet voor maart nog de sterkste daling ooit gemeten zien vanwege de virusuitbraak.