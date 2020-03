Duits ondernemersvertrouwen flink lager door coronacrisis

Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in maart scherp gedaald door de onrust over de coronacrisis. Dat meldde het vooraanstaande onderzoeksinstituut Ifo op basis van een voorlopige raming.

De vertrouwensindex van Ifo kwam uit op een stand van 87,7 tegen 96 in februari. Dat is de sterkste daling gemeten sinds 1991 en het laagste niveau voor de graadmeter sinds augustus 2009.

Het Ifo-instituut maakte woensdag bekend vervroegd met het cijfer naar buiten te komen vanwege de virusuitbraak. Het is voor het eerst in zeventig jaar dat het instituut uit München deze stap zet. Op 25 maart staat dan een definitief cijfer op de rol.

De Ifo-index geldt als een van de belangrijkste conjunctuurbarometers van Duitsland, samen met de graadmeter van onderzoeksinstituut ZEW voor het vertrouwen van beleggers en analisten in de economie. Die ZEW-index liet eerder deze week voor maart nog de sterkste daling ooit gemeten zien vanwege de virusuitbraak.

Ifo-president Clemens Fuest schreef in een commentaar dat Duitsland in een recessie gaat belanden. Hij riep eerder al op tot drastische maatregelen in de strijd tegen de schadelijke gevolgen van de uitbraak voor de Duitse economie.

Ook andere economen denken dat de Duitse economie dit jaar in een recessie zal belanden door de crisis. Kenners bij het Hamburgse onderzoeksinstituut HWWI vrezen voor een krimp in 2020 met 2,5 procent. Deze prognose is nog onder voorbehoud, want een langere en diepere recessie ligt op de loer als de pandemie verder uitbreidt.

Bij het Berlijnse onderzoeksinstituut DIW wordt voor dit jaar een krimp van de Duitse economie met 0,1 procent voorspeld. Zij denken dat de grootste economie van Europa in de eerste twee kwartalen van dit jaar hard geraakt zal worden door de crisis, maar dat dan later dit jaar een stevige opleving te zien zal zijn. Dat is wel een optimistische prognose, erkennen de onderzoekers. Als de onzekerheid door de uitbraak langer aanhoudt, kan er een diepere recessie komen.