Duits moederbedrijf Gerry Weber in surseance

Het Duitse moederbedrijf van modeketen Gerry Weber heeft uitstel van betaling gekregen van de rechter in Bielefeld. Achter de schermen wordt gewerkt aan een reddingsplan. Daarbij zouden 230 filialen worden gesloten en tot 900 banen verdwijnen.

De 42 Nederlandse vestigingen kunnen waarschijnlijk gewoon openblijven. Herbert Blom, directeur van de keten in Nederland, zei dat in december nog tegen nieuwszender RTL Z waarbij hij verwees naar hetzelfde herstelplan. „Wij zijn in Nederland een gezond bedrijf. Wel zal ons worden gevraagd om op de kosten te letten, maar omdat wij winstgevend zijn, hoeven hier geen winkels dicht.”

Gerry Weber is een groot damesmodehuis met meer dan 1200 eigen winkels, bijna 2500 shop-in-shops en een kleine 300 franchisezaken. Verspreid over meerdere landen telt het bedrijf zo’n 6500 medewerkers. Gerry Weber is de laatste jaren erg hard gegroeid. Blom noemde die te snelle expansie eind vorig jaar als een belangrijke reden voor de financiële problemen bij het bedrijf in Duitsland.