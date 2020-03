Duits beleggersvertrouwen gekelderd door coronavirus

Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie is in maart gekelderd door de zorgen over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat meldde onderzoeksinstituut ZEW. Door het virus is er enorme onrust op de financiële markten.

De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op een stand van min 49,5 tegen plus 8,7 een maand eerder. Economen rekenden in doorsnee op een stand van min 30. Het is de grootste daling van het vertrouwen sinds het begin van de metingen in 1991.

„De economie is in alarmfase rood”, aldus ZEW-president Achim Wambach in een toelichting. Volgens hem verwachten financiële experts een economische krimp van Duitsland in het eerste kwartaal, met waarschijnlijk een verdere daling in het tweede kwartaal. Daarmee zou sprake zijn van een recessie in Duitsland.

De vertrouwensindex van het gerenommeerde ZEW-onderzoeksinstituut behoort tot de belangrijkste graadmeters voor het sentiment in de Duitse economie, samen met de Ifo-index die het Duitse ondernemersvertrouwen meet. Het ZEW-onderzoek wordt maandelijks gehouden onder circa driehonderd financiële experts.

ING-hoofdeconoom Carsten Brzeski schrijft dat een recessie in Duitsland, de grootste economie van Europa, dit jaar onvermijdelijk lijkt door alle onrust rond het coronavirus en de maatregelen van overheden om de ziekte in te dammen. Hij denkt dat de Duitse economie dit jaar met meer dan 1,5 procent zal krimpen. Brzeski stelt dat er momenteel paniek is op de financiële markten over de schadelijke impact van de uitbraak.