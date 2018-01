Duits arbeidsconflict escaleert

De Duitse vakbond IG Metall en werkgevers in de deelstaat Baden-Württemberg hebben zaterdag het overleg over nieuwe arbeidsvoorwaarden zonder resultaat afgebroken. De werknemers willen meer loon en kortere werktijden.

De gesprekken waren tussen de grootste vakbond ter wereld (Industriegewerkschaft Metall telt circa 2,3 miljoen leden) en de werkgevers die samen een verdere escalatie van het conflict moesten voorkomen. De uitkomst van de cao-onderhandelingen in Baden-Württemberg zou zoals gebruikelijk ook in de andere deelstaten worden toegepast.

Maar volgens Stefan Wolf van de regionale werkgeversvereniging kwam IG Metall in de nacht van vrijdag op zaterdag op het laatste moment met eisen die onmogelijk kunnen worden ingewilligd. De bond bekijkt nu waar en hoelang er zal worden gestaakt. De eerste stakingen zouden maandag al kunnen uitbreken.

De bond eist voor bijna vier miljoen werknemers in de sector elektronische en metaalindustrie kortere en meer flexibele werktijden. Zo zouden bijvoorbeeld onder bepaalde gezinsomstandigheden werknemers enkele jaren een 28-urige werkweek moeten kunnen hebben met een compensatie voor het door korter werken misgelopen inkomen. De IG Metall verwijt de werkgevers met geen enkel constructief aanbod te zijn gekomen. Volgens lokaal vakbondsleider Roman Zitzelsberger hebben de werkgevers in de onderhandelingen niets anders gedaan dan problemen opgeworpen. Zitzelsberger zal de bond aanbevelen in het midden van de komende week met staken te beginnen.