Duifhuizen verkoopt nu veel reistassen

Toen Duifhuizen Tassen & Koffers in het begin van de crisis een omzetverlies leed van 75 procent, moesten de 24 filialen van het bedrijf de broekriem flink aanhalen. Inmiddels gaat het verkoopcijfer weer hard richting het oude niveau. „We merken helaas nog wel dat veel Nederlanders deze zomer niet of anders op vakantie gaan.”

Nadat hij zestien jaar als filiaalhouder heeft gewerkt in Oud-Beijerland, is Jan-Henk Tuk (53) vooral op de weg te vinden. Hij bezoekt alle locaties en begeleidt het personeel bij het inrichten en restylen inrichten van de winkels. In goed overleg zorgt hij voor de optimale samenstelling van de producten in alle winkels.

Daarnaast gaat hij samen met een collega wekelijks bij één van de filialen langs om de voorraad te inventariseren. Dit doet hij inmiddels alweer vijf jaar. „We beginnen meestal op maandagochtend. Dan tellen we alles in de winkel met de handscanner, van de portemonnees tot de koffers. Dit neemt een uurtje of vier in beslag”, legt Tuk uit.

Alle winkels van Duifhuizen zijn al sinds april coronaproof, vertelt Tuk. „In alle vestigingen hangen transparante schermen bij de kassa’s. Op de vloeren zijn stickers geplakt om de mensen te herinneren dat ze anderhalve meter afstand moeten houden. Aan de ingang staat overal een desinfecterende gel.”

Aan het begin van de crisis zag de situatie voor Duifhuizen er niet bepaald rooskleurig uit. Tuk: „De omzet zakte in één keer met 75 procent. Omdat we het belangrijk vinden dat klanten altijd kunnen binnenstappen, bleven onze filialen wel geopend. Maar mede doordat diverse omliggende winkels in een complete lockdown gingen, kwamen er amper klanten meer. Toen hebben we de openingstijden van onze winkels moeten aanpassen.”

Onlineverkoop

Veel bedrijven zagen het aantal weborders toenemen, omdat de klanten niet meer naar de fysieke winkel kwamen. Bij Duifhuizen was dit echter niet het geval. „De onlineverkoop nam met de helft af. Dat komt omdat wij in deze periode veel koffers en reisartikelen verkopen. Omdat reizen nagenoeg niet meer mogelijk was, verkochten wij niet meer zoveel als normaal”, legt Tuk uit.

Omdat de verkoopcijfers niet meezaten, moest Duifhuizen snijden in de kosten. Tuk: „We hebben de personeelsbezetting in de winkels teruggebracht. Vakantiekrachten en collega’s met nulurencontracten werden niet meer opgeroepen. Voor hen was er toen geen werk meer. Maar omdat er nu steeds meer te doen is, roepen we ze weer vaker weer op.”

Het takenpakket van Tuk werd door de crisis een stuk veelzijdiger. „Aan het begin had ik tijd over omdat veel werkzaamheden wegvielen. Ik heb toen met een collega veel interne klussen opgepakt. We hebben wat interieurs geschilderd en in een vestiging een nieuwe vloer gelegd.”

Inmiddels is het in de winkels van Duifhuizen alweer een stuk drukker en gaat het weer de goede kant op met de verkoopcijfers. „Qua omzet zitten we inmiddels op 80 procent”, weet Tuk te vertellen. „De verkoop van damestassen zit zelfs weer volledig op het oude niveau.”

Het enige wat nog niet goed loopt is de kofferverkoop. Tuk: „We merken dat mensen deze zomer niet of anders op vakantie gaan. Normaal zijn onze koffers hot rond deze tijd van het jaar. De koffers zijn goed voor 30 tot 40 procent van de totale omzet.”

Reistassen

Omdat veel Nederlanders wel in eigen land op vakantie willen gaan, adviseert Duifhuizen meer reistassen te gaan gebruiken. Tuk: „Die tassen zijn handiger voor in de achterbak dan een koffer. Ze zijn namelijk erg flexibel. We merken ook dat hier meer belangstelling voor is dan normaal.”

Toch zou het meest ideale scenario zijn als alle beperkingen voor buitenlandse vakanties worden opgeheven. „Als het reisadvies voor nog meer landen verbetert, denk ik dat we nog sneller naar de honderd procent gaan. Maar hoe snel dit gaat gebeuren, is natuurlijk nog wel de vraag.”

