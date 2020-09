Duidelijkheid voor ondernemers in slotstuk NOW-crisisregeling

Ondernemers die eerder een voorschot uitbetaald kregen van 20.000 tot 100.000 euro via de NOW 1.0-crisisregeling, kunnen per 7 oktober terecht voor de zogeheten derdenverklaring. Uit die verklaring moet blijken of het geld terecht is ontvangen en of er nog een nabetaling of een terugbetaling volgt.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en financieel professionals als accountants, belastingadviseurs en administratieconsulenten zijn het eens geworden over een eenduidige derdenverklaring, waarin verantwoording wordt afgelegd. Daarbij is gezocht naar manieren om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Ook zijn maatregelen opgenomen die fraude en fouten zo veel mogelijk moeten voorkomen.

Om in aanmerking te komen voor de eerste NOW-regeling moest de omzet van bedrijven in crisistijd in drie aaneengesloten maanden 20 procent lager uitvallen. Daarmee is er recht op 90 procent tegemoetkoming in de loonkosten. 80 procent daarvan is als voorschot betaald. Achteraf wordt het definitieve omzetverlies en de tegemoetkoming geregeld.

Ondernemers die tot 20.000 euro aan voorschotten ontvingen, worden door uitkeringsinstantie UWV gecontroleerd. Voor bedragen boven de 100.000 euro is een accountantsverklaring vereist. Voor de groep ertussen, waar veel mkb’ ers onder vallen, is de controle nu ook geregeld. In totaal gaat het om 34.000 aanvragen, bij elkaar goed voor 1,9 miljard euro.

Om er zeker van te zijn dat er niet wordt gesjoemeld met de subsidies voert het UWV steekproeven uit om de toekenning en de derdenverklaring te controleren. De verklaring is overeengekomen in samenspraak met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), de Register Belastingadviseurs (RB) en de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA).