Duidelijkheid huidzorg Nestlé in zomer

Voedingsmiddelen- en verzorgingsproductengigant Nestlé verwacht medio 2019 duidelijkheid over zijn huidverzorgingstak. Het onderzoeken van de strategische opties, zoals een verkoop, verloopt volgens het Zwitserse bedrijf volgens plan. Over de vleeswarentak, die ook in de etalage staat, wordt later in het jaar een knoop doorgehakt.

De gehele huidverzorgingstak moet naar verluidt zo’n 8 miljard tot 10 miljard dollar opleveren. Er hebben verschillende partijen interesse in het bedrijfsonderdeel of delen ervan. De Nederlands-Britse branchegenoot Unilever is volgens berichten in de markt, evenals verscheidene investeringsmaatschappijen.

De kwartaalomzet van Nestlé steeg met 4,3 procent tot 22,2 miljard Zwitserse frank (19,5 miljard euro). Exclusief winkelopeningen en -sluitingen steeg de omzet met 3,4 procent. Het concern zegt op koers te liggen voor zijn eerder afgegeven jaardoelstellingen.