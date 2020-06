Duidelijke plussen op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend. Daarmee wordt voortgeborduurd op de winsten van een dag eerder. Beleggers op Wall Street blijven optimistisch over economische herstel na de coronacrisis, ondanks de aanhoudende protesten in de Verenigde Staten tegen politiegeweld. Daarnaast viel het banenrapport van loonstrookverwerker ADP minder slecht uitviel dan verwacht.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,7 procent in de plus op 25.911 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd ook 0,7 procent hoger gezet, op 3102 punten, en techbeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 9640 punten.

De protesten in de VS naar aanleiding van de dood van een zwarte man als gevolg van politiegeweld gingen afgelopen nacht weer door. Voor de achtste nacht op rij gingen duizenden betogers de straat op, waarbij in veel gevallen de avondklok werd genegeerd.

Volgens ADP verdwenen er in mei in het Amerikaanse bedrijfsleven bijna 2,8 miljoen banen ten opzichte van een maand eerder, na de recordkrimp van bijna 20 miljoen een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een krimp met 9 miljoen banen gerekend.

Videovergaderbedrijf Zoom Video Communications werd 1,8 procent lager gezet. Door de coronacrisis en de plotselinge toename van thuiswerken kon het bedrijf juist veel nieuwe gebruikers verwelkomen en gingen de omzet en winst fors omhoog.

Taxibedrijf Lyft (plus 10 procent) zag in mei door versoepelingen van de lockdown het aantal ritten weer toenemen. Bioscoopketen AMC Entertainment waarschuwde voor grote verliezen omdat de bioscopen lang dicht moesten blijven. Het aandeel ging 5,3 procent omlaag.