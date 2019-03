„Dublin populairste vluchthaven brexit”

Bedrijven uit de financiële sector die vanwege de brexit Groot-Brittannië ontvluchten, kiezen het vaakst voor Dublin als nieuwe vestigingsplaats. Amsterdam staat op de vijfde plaats na de Ierse hoofdstad, Luxemburg, Parijs en Frankfurt, stelt de in Londen gevestigde denktank New Financial.

Volgens New Financial kozen zo’n 250 financiële instellingen voor een nieuw hoofdkantoor in de Europese Unie om problemen door de brexit te vermijden. Daarvan gingen er honderd naar Dublin. Luxemburg trok zestig bedrijven, Parijs 41 en Frankfurt veertig. In Amsterdam vestigden zich al 32 bedrijven die Londen verlieten.

Dublin trekt veel vermogensbeheerders en durfinvesteerders, terwijl naar Frankfurt bijna alleen maar banken en zakenbanken verhuizen. In totaal namen de vertrekkende bedrijven een vermogen van ongeveer 900 miljard pond, ruim 1 biljoen euro, met zich mee.

Amsterdam trok onder meer de Japanse bank Norinchukin, het Amerikaanse mediaconcern Discovery, en beursgerelateerde bedrijven als Jane Street Financial, Tradeweb, NEX Group, Cboe Global Markets en MarketAxess. Ook vestigde het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zich in de hoofdstad.